Рязанская Госавтоинспекция предупредила о проверках госномеров

Нарушителю может грозить штраф 2500₽ или лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

Рязанская Госавтоинспекция предупредила о проверках госномеров. Об этом в среду, 7 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке», — говорится в сообщении.

В случае выявления таких правонарушений водители автомобилей будут привлечены к строгой административной ответственности.

За использование подложного госномера предусмотрен штраф 2500₽. Если водитель двигался на транспортном средстве с нарушением установки регистрационного знака, его могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года.