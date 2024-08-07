Путин прокомментировал попытку прорыва российской границы ВСУ
Глава государства поручил координировать работу правительства по ситуации в приграничье первому зампредседателя правительства Денису Мантурову.
Президент России Владимир Путин прокомментировал попытку прорыва российской границы ВСУ в Курской области. Цитату приводит Telegram-канал «Осторожно, новости!».
«Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Ведёт неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам машинам скорой помощи», — сказал он.
Глава государства поручил координировать работу правительства по ситуации в приграничье первому зампредседателя правительства Денису Мантурову.