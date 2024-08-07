На семи улицах Рязани запретят остановку и стоянку
Такое решение связано с ремонтом дорог в городе.
На семи улицах Рязани запретят остановку и стоянку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор») установят на следующих участках:
- улица Щорса;
- улица Энгельса;
- участок улицы Центральная от дома № 2-г до дома № 64;
- 5-й район в поселке Борки от 4-го района до 9-го района;
- участок улицы Пушкина от улицы Ленинского Комсомола до улицы Семашко;
- участок улицы Татарская от улицы Дзержинского до дома № 93 по улице Татарской;
- улица Костычева (дублирующая).
Запрещающие дорожные знаки будут установлены на время производства работ по ремонту дороги.