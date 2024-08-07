На семи улицах Рязани запретят остановку и стоянку

Такое решение связано с ремонтом дорог в городе.

На семи улицах Рязани запретят остановку и стоянку. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор») установят на следующих участках:

улица Щорса;

улица Энгельса;

участок улицы Центральная от дома № 2-г до дома № 64;

5-й район в поселке Борки от 4-го района до 9-го района;

участок улицы Пушкина от улицы Ленинского Комсомола до улицы Семашко;

участок улицы Татарская от улицы Дзержинского до дома № 93 по улице Татарской;

улица Костычева (дублирующая).

Запрещающие дорожные знаки будут установлены на время производства работ по ремонту дороги.