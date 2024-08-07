На фестивале «Небо России» выступят Денис Клявер и Денис Майданов. Программа фестиваля
Праздничная программа запланирована на 9,10 и 11 августа.
На фестивале «Небо России» выступят Денис Клявер и Денис Майданов. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Более подробная афиша фестивальных выходных:
9 августа
- 16:30 — Представление команд воздухоплавателей;
- 17:00 — Выступление кавер-группы «Карусель Бэнд»;
- 18:00 — Выступление кавер-группы «Гангстеры»;
- 19:00 — Выступление Дениса Клявера;
- 20:00 — Dj Set.
10 августа
- 12:00 — Выступление кавер-группы «Хулиганы»;
- 15:00 — Выступление группы «Of Titans and Men»;
- 16:00 — Выступление группы «BLESTKI»;
- 17:00 — Выступление группы «Onegene»;
- 18:00 — Выступление коллектива «Лыбедь»;
- 19:00 — Выступление Дениса Майданова;
- 20:00 — Dj Set.
11 августа
- 13:00 — Выступление кавер-группы «Качели»;
- 14:00 — Выступление группы «Feelin's»;
- 15:00 — 16:00 — Подведение спортивных итогов, награждение победителей;
- 16:00 — Выступление группы «MangoStarr»;
- 17:00 — Выступление группы «Всегда!»
Координаты площадки и схема проезда доступны на
Вход свободный, 0+.