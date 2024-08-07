На фестивале «Небо России» выступят Денис Клявер и Денис Майданов. Программа фестиваля

Праздничная программа запланирована на 9,10 и 11 августа.

На фестивале «Небо России» выступят Денис Клявер и Денис Майданов. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Более подробная афиша фестивальных выходных:

9 августа

16:30 — Представление команд воздухоплавателей;

17:00 — Выступление кавер-группы «Карусель Бэнд»;

18:00 — Выступление кавер-группы «Гангстеры»;

19:00 — Выступление Дениса Клявера;

20:00 — Dj Set.

10 августа

12:00 — Выступление кавер-группы «Хулиганы»;

15:00 — Выступление группы «Of Titans and Men»;

16:00 — Выступление группы «BLESTKI»;

17:00 — Выступление группы «Onegene»;

18:00 — Выступление коллектива «Лыбедь»;

19:00 — Выступление Дениса Майданова;

20:00 — Dj Set.

11 августа

13:00 — Выступление кавер-группы «Качели»;

14:00 — Выступление группы «Feelin's»;

15:00 — 16:00 — Подведение спортивных итогов, награждение победителей;

16:00 — Выступление группы «MangoStarr»;

17:00 — Выступление группы «Всегда!»

Координаты площадки и схема проезда доступны на сайте «Небо России». Площадка расположена в 3 км. от г. Спасск-Рязанский.

Вход свободный, 0+.