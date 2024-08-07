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На фестивале «Небо России» выступят Денис Клявер и Денис Майданов. Программа фестиваля
Праздничная программа запланирована на 9,10 и 11 августа.

На фестивале «Небо России» выступят Денис Клявер и Денис Майданов. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Более подробная афиша фестивальных выходных:

9 августа

  • 16:30 — Представление команд воздухоплавателей;
  • 17:00 — Выступление кавер-группы «Карусель Бэнд»;
  • 18:00 — Выступление кавер-группы «Гангстеры»;
  • 19:00 — Выступление Дениса Клявера;
  • 20:00 — Dj Set.

10 августа

  • 12:00 — Выступление кавер-группы «Хулиганы»;
  • 15:00 — Выступление группы «Of Titans and Men»;
  • 16:00 — Выступление группы «BLESTKI»;
  • 17:00 — Выступление группы «Onegene»;
  • 18:00 — Выступление коллектива «Лыбедь»;
  • 19:00 — Выступление Дениса Майданова;
  • 20:00 — Dj Set.

11 августа

  • 13:00 — Выступление кавер-группы «Качели»;
  • 14:00 — Выступление группы «Feelin's»;
  • 15:00 — 16:00 — Подведение спортивных итогов, награждение победителей;
  • 16:00 — Выступление группы «MangoStarr»;
  • 17:00 — Выступление группы «Всегда!»

Координаты площадки и схема проезда доступны на сайте «Небо России». Площадка расположена в 3 км. от г. Спасск-Рязанский.

Вход свободный, 0+.