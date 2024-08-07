На два дня ограничат движение на участке трассы М5 в Рязанской области
Проезд закроют 10 и 15 августа на участках км 170 и км 199 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.
На два дня ограничат движение на участке трассы М5 в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».
Проезд закроют 10 и 15 августа на участках км 170 и км 199 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.
График ограничений:
- с 01:00 по 01:40
10.08.24(время московское) на участке км 198 — км 199;
- с 02:00 по 02:40
10.08.24(время московское) на участке км 198 — км 199;
- с 01:00 по 01:40
15.08.24(время московское) на участке км 169 — км 170;
- с 02:00 по 02:40
15.08.24(время московское) на участке км 169 — км 170.