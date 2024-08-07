На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Ограничение подачи ресурса связано с ремонтными работами.

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает горадминистрация со ссылкой на МП «Водоканал».

Ограничение подачи связано с ремонтными работами на водопроводе.

До 17:00 ресурса не будет по адресам: