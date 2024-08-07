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На четырех рязанских улицах отключили холодную воду
Ограничение подачи ресурса связано с ремонтными работами.

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает горадминистрация со ссылкой на МП «Водоканал».

Ограничение подачи связано с ремонтными работами на водопроводе.

До 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • Михайловское шоссе 69а, 69 корп.1, 69 корп.2, 69 корп.3,69 корп.4, 73а, 73 корп.1, 73 корп.2, 250 корп.1, 250 корп.2, 250 корп.3, 250 корп.4, 250 корп.5, 250 корп.6, 250 корп.7;
  • Михайловское шоссе, дома с 242 по 266 — частный сектор;
  • Михайловское шоссе, д. 268 — АМК Рязанский, д.75а — д/сад № 34;
  • ул. Новоселов д. 16, 16а, 24 корп.1;
  • ул. Советской Армии д. 11, 13, 15, 17, 17 корп.1;
  • ул. Тимакова д. 18 корп.1, 20, 22, 22 корп.1, 22 корп.2, 26, 30.