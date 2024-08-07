Москву затопило после сильного ливня с градом

Ранее метеопредупреждение выпустили для жителей Рязанской области. На территории региона местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, усиление ветра порывами до 12-17 м/с.

Москву затопило после сильного ливня с градом. Об этом в среду, 7 августа, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, сильнее всего затопило южную часть столицы. На проспекте Вернадского под воду ушли автомобили. Отмечается, что на западе Москвы выпало более 20% нормы осадков менее чем за час.

По словам синоптиков, непогода сохранится до девяти вечера.

Ранее метеопредупреждение выпустили для жителей Рязанской области. На территории региона местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, усиление ветра порывами до 12-17 м/с.