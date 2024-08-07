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Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Комплекс «Искандер-М» уничтожил боевую и специальную технику ВСУ. Также министерство опубликовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки Krab.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Их публикует РИА Новости.

Комплекс «Искандер-М» уничтожил боевую и специальную технику ВСУ.

Также министерство опубликовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки Krab.