Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Комплекс «Искандер-М» уничтожил боевую и специальную технику ВСУ. Также министерство опубликовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки Krab.
Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью. Их публикует РИА Новости.
Комплекс «Искандер-М» уничтожил боевую и специальную технику ВСУ.
Также министерство опубликовало кадры уничтожения самоходной артиллерийской установки Krab.