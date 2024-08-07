Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение
По данным Гидрометцентра Рязанской области, 8 августа на территории региона ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами при грозе порывы ветра 12-17 м/с.
Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Оно появилось на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным Гидрометцентра Рязанской области, 8 августа на территории региона ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами при грозе порывы ветра 12-17 м/с.
В отдельных районах может выпасть град.