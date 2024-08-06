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ВСУ пытались прорваться на территорию Курской области
По информации Telegram-канала Mash, ДРГ в составе 100 человек пыталась зайти на территорию РФ в Суджанском районе.

Украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Алексея Смирнова.

По информации Telegram-канала Mash, ДРГ в составе 100 человек пыталась зайти на территорию РФ в Суджанском районе. Диверсантов на тяжелой технике заметили примерно в 9:00. Они были вооружены американскими винтовками М4, при себе у них был комплект гранат и взрывчатки типа C4.

Перед этим ВСУ устроили массовый обстрел жилого сектора Суджи. Прорыва не допущено, у ВСУ есть потери.