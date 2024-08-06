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В Шиловском районе поймали жителя столицы с крупной партией наркотиков
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ

В Шиловском районе поймали жителя столицы с крупной партией наркотиков. Об этом во вторник, 6 августа, сообщил пресс-служба УМВД по региону.

Полицейским стало известно, что временно проживающий в селе Инякино 63-летний мужчина склонен к употреблению запрещенных веществ и может хранить их дома. Оперативники совместно с сотрудниками спецназа Управления Росгвардии обнаружили и изъяли в жилище 450 граммов марихуаны и 432 грамма частей растения конопли.

По предварительной информации, москвич приехал на лето в Шиловский район, где вырастил в теплице коноплю и заготовил запас. Его злоумышленник планировал перевезти в столицу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Проводится расследование.