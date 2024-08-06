В рязанской спортивной школе «Комета» появятся новые залы для дзюдо

Работы выполнят до 30 ноября 2024 года.

Для рязанской спортивной школы «Комета» построят дополнительные помещения для проведения занятий по дзюдо. Тендер на инженерные работы за восемь миллионов 929 тысяч 615 рублей появился на сайте госзакупок.

Согласно документам, планируют возвести отдельное двухэтажное строение с четырьмя залами для занятий по борьбе дзюдо. Помимо этого, в пристроенной части будут раздевалки для девочек и мальчиков на 80 человек, душевые с пред-душевой, туалеты, тренерские помещения с душевой и санузлами, техпомещения и подсобные. При этом подрядчик должен предусмотреть возможность перехода к спорткомплексу «Комета» и отдельный вход для новых залов.

Тендер объявлен для подготовки проектной документации и ее госэкспертизы. Работы выполнят до 30 ноября 2024 года.