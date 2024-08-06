В Рязанской области полицейские поймали 15-летнего подростка на мопеде без прав
Отмечается, что инцидент произошел в рабочем поселке Ухолово на улице Революции.
В Рязанской области полицейские поймали 15-летнего подростка на мопеде без прав. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что инцидент произошел в рабочем поселке Ухолово на улице Революции.
По данным ведомства, у подростка не было водительского удостоверения.
Его отстранили от управления транспортным средством.
В отношении родителей возбуждено административное дело.