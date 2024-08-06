В Рязанской области полицейские поймали 15-летнего подростка на мопеде без прав

Отмечается, что инцидент произошел в рабочем поселке Ухолово на улице Революции.

В Рязанской области полицейские поймали 15-летнего подростка на мопеде без прав. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в рабочем поселке Ухолово на улице Революции.

По данным ведомства, у подростка не было водительского удостоверения.

Его отстранили от управления транспортным средством.

В отношении родителей возбуждено административное дело.