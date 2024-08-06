В Рязани на улице Зубковой изъяли более пяти тысяч пачек нелегальных сигарет

55-летней предпринимательнице грозит до трех лет лишения свободы.

В Рязани изъяли более пяти тысяч пачек нелегальных сигарет в павильоне на улице Зубковой. Об этом во вторник, 6 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, контрафактом торговала 55-летняя предпринимательница. Оперативники изъяли 5 330 пачек сигарет без акцизов. Общая стоимость незаконного товара — 634 тысячи рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту хранения и сбыта товаров без маркировки, предусмотренной законодательством РФ (ч. 5 ст. 171.1 УК РФ). Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.