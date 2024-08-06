Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
25°
Срд, 07
25°
Чтв, 08
21°
ЦБ USD 85.16 0.21 07/08
ЦБ EUR 93.03 -0.01 07/08
Нал. USD 86.20 / 86.50 06/08 18:25
Нал. EUR 94.45 / 95.50 06/08 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Успеть за 60 дней. Почему рязанцам не стоит откладывать покупку автомо...
О ситуации на российском и, в частности, рязанском авто...
12 часов назад
765
Работа в «Зеленом саде» — это у него семейное! Строительная компания п...
Вчера 14:09
987
Зеленые пеньки. Зачем Рязани беспощадное кронирование деревьев
Эксперт-эколог Российского экологического общества и НП...
2 августа 12:28
4 244
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max в Регионе 62: Идеальный Выбор для Ак...
Этот кроссовер создан для тех, кто ценит комфорт, безоп...
31 июля 13:30
3 531
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России траты на ювелирные украшения выросли на 29,3%
Эксперты отметили увеличение продаж драгоценностей через маркетплейсы.

Россияне за первое полугодие 2024-го потратили 199 млрд рублей на ювелирные изделия, что на 29,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом во вторник, 6 августа, написали «Известия» со ссылкой на исследование компании SOKOLOV и агрегированные данные СберАналитики, АКИТ и Росстата.

Отмечается, что рост рынка в первой половине текущего года связан с повышением цен на 26% к июню 2023-го, при этом с начала 2024-го цены поднялись еще на 13%. Уточняется, что причиной этого стала динамика учетной цены Центробанка РФ на золото на 19% за последние 12 месяцев. Таким образом, средний чек в июне 2024 года вырос на 18,4% относительно июня прошлого года и составил 8509₽ по итогам полугодия.

В то же время общее число чеков в ювелирной рознице выросло на 13%, а количество отпущенных изделий — на 8%. Также в компании отметили рост доли продаж посредством маркетплейсов.

«Маркетплейсы заняли сопоставимую позицию с топ-3 лидеров рынка — крупнейшими федеральными сетями. По данным проведенного нами исследования рынка, 30% опрошенных совершили свою последнюю покупку ювелирного украшения на маркетплейсе», — пояснила руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.