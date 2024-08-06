В России траты на ювелирные украшения выросли на 29,3%

Эксперты отметили увеличение продаж драгоценностей через маркетплейсы.

Россияне за первое полугодие 2024-го потратили 199 млрд рублей на ювелирные изделия, что на 29,3% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом во вторник, 6 августа, написали «Известия» со ссылкой на исследование компании SOKOLOV и агрегированные данные СберАналитики, АКИТ и Росстата.

Отмечается, что рост рынка в первой половине текущего года связан с повышением цен на 26% к июню 2023-го, при этом с начала 2024-го цены поднялись еще на 13%. Уточняется, что причиной этого стала динамика учетной цены Центробанка РФ на золото на 19% за последние 12 месяцев. Таким образом, средний чек в июне 2024 года вырос на 18,4% относительно июня прошлого года и составил 8509₽ по итогам полугодия.

В то же время общее число чеков в ювелирной рознице выросло на 13%, а количество отпущенных изделий — на 8%. Также в компании отметили рост доли продаж посредством маркетплейсов.

«Маркетплейсы заняли сопоставимую позицию с топ-3 лидеров рынка — крупнейшими федеральными сетями. По данным проведенного нами исследования рынка, 30% опрошенных совершили свою последнюю покупку ювелирного украшения на маркетплейсе», — пояснила руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.