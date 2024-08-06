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В России предложили временно лишать прав за отсутствие триколора на номере машины
«В последние годы в нашей стране среди ряда автовладельцев появилась странная мода на установку государственных регистрационных номеров без изображения российского триколора», — отметил депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник.

В России предложили временно лишать прав за отсутствие государственного флага на регистрационном знаке автомобиля. Об этом сообщил портал RT.

Инициативу высказал депутат петербургского заксобрания Павел Крупник. Он обратился к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.

«В последние годы в нашей стране среди ряда автовладельцев появилась странная мода на установку государственных регистрационных номеров без изображения российского триколора», — рассказал Крупник.

По его словам, несмотря на то что такие знаки официально не выдаются в регистрационных отделах, они пользуются неизменным спросом среди отдельных граждан, приобретающих их у частных производителей.

«Сложно объяснить причину, по которой гражданин Российской Федерации не желает видеть изображение государственного флага на своем автомобиле», — заявил собеседник портала.

По мнению собеседника портала, практика выглядит как вызов обществу и неуважение к государственной символике.

«Прошу вас рассмотреть возможность внесения отдельных изменений в Кодекс об административных нарушений в части установления наказания за отсутствующее изображение государственного флага на ГРЗ», — говорится в тексте обращения.

По словам депутата, адекватной мерой могли бы стать запрет на использование транспортного средства и временное лишение прав управления машиной.