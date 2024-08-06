В России перенесли 1 сентября

Линейки по случаю Дня знаний пройдут 2 числа.

В России перенесли 1 сентября. Информация указана в графике школьных четвертей и каникул на 2024-2025 учебный год, опубликованном Минпросвещения России.

Согласно этому графику, учебный год в школах страны начнется не 1, а 2 сентября. Ведомство принимало во внимание производственный календарь на 2025 год, составленный Минтрудом.

Кроме того, Минпросвещения страны порекомендовало провести торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года и Дню знаний, в образовательных организациях 2 сентября 2024 года.

Таким образом, школьники и учителя смогут отдохнуть перед началом учебного года на один день больше. 1 сентября станет дополнительным днем каникул.