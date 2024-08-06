В Приморском крае разбился легкомоторный самолет с авиапутешественниками из Омска

В Приморском крае разбился легкомоторный самолет с авиапутешественниками из Омска. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, мужчина и женщина на двухместном Bristell NG-5 совершали длительный полет по маршруту «Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край». Самолет должен был приземлиться на аэродроме «Новороссия» во вторник, 6 августа, в 8:00.

Крушение самолета наблюдали диспетчеры воинской части ПВО. Они рассказали, что борт упал на Лысой горе Серебряного перевала. Ее высота — 1800 метров. В густом тумане летчики смогли перелететь сопки в 700 и 1000 метров, но последняя преграда перед выходом на аэродром оказалась непреодолимой.

Выжили ли авиапутешественники — неизвестно. На место крушения выехали спасатели.