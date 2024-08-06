В Новой Москве женщина бросалась с ножом на сотрудников магазина

В Новой Москве женщина бросалась с ножом на сотрудников магазина. Об этом сообщило издание NEWS.ru.

Инцидент случился на улице Дорожная. Посетительница попыталась украсть товар, но была замечена работниками торговой точки. Во время разговора с персоналом возник конфликт, в результате которого дебоширка схватилась за нож и несколько раз попыталась ударить девушку.

Росгвардейцы задержали нападавшую. Ею оказалась 40-летняя жительница Московской области. Ранее она была судима.

Нарушительницу порядка передали для дальнейшего разбирательства полиции.