В Москве мужчина выстрелил себе в ногу из-за угрызений совести

В Москве мужчина выстрелил себе в ногу из-за угрызений совести. Об этом во вторник, 6 августа, сообщил Telegram-канал «Baza».

Инцидент произошел в доме на проспекте Мира. 1 августа 37-летний житель столицы поссорился со своей 28-летней девушкой. В ходе конфликта москвич сильно пнул возлюбленную по ноге. Пострадавшая закричала от боли и предположила, что у нее перелом.

На следующий день мужчину настигло чувство вины, он решил, что заслуживает наказания, взял пневматический пистолет и выстрелил себе в ногу. Приехавшие врачи скорой оказали первую помощь, но стрелок отказался от госпитализации и решил остаться дома. Через несколько дней боль усилилась и москвич обратился в больницу, чтобы там вытащили пулю из стопы.