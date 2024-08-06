В Минобороны рассказали о попытке ВСУ прорваться в Курскую область

Как отметили в ведомстве, силы противника составляли до 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

В Минобороны рассказали о попытке ВСУ прорваться в Курскую область. Об этом пишет «Лайф».

Как отметили в ведомстве, силы противника составляли до 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

ВСУ атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня.

Потери ВСУ на данный момент составляют: 16 единиц бронетехники ВСУ, включая шесть танков, четыре бронетранспортёра, три боевые бронированные машины «Козак», две боевые машины пехоты и инженерная машина разграждения.