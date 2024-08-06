В ДТП на улице Бирюзова пострадали два человека

Среди них — 11-летняя девочка.

В ДТП в Канищеве пострадали два человека. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в понедельник, 5 августа, примерно в 17:40, в районе дома № 29 по улице Бирюзова.

Между собой столкнулись Renault Kaptur под управлением 54-летней рязанки, Renault Logan, за рулем которого был 46-летний рязанец и Hover, которым управлял 56-летний местный житель.

В результате пострадал водитель Renault Logan и 11-летняя пассажирка Hover. Они обратились в медучреждение.

По факту аварии проводится проверка.