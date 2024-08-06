В Челябинской области нелегального мигранта заподозрили в изнасиловании ребенка

В Челябинской области нелегального мигранта заподозрили в изнасиловании ребенка. Об этом во вторник, 6 августа, сообщило издание Ura.ru со ссылкой на источник.

По информации агентства, 13-летняя девочка общалась с 19-летним гражданином Таджикистана в социальных сетях. В конце июля во время встречи иностранец попытался заняться с ней сексом в автомобиле, но ничего не вышло. В начале августа он вывез школьницу на территорию садового товарищества и изнасиловал ее. Отмечается, что несовершеннолетняя провела с юношей все выходные, однако их связь продолжала оставаться тайной.

Родители девочки узнали о произошедшем из переписки, которую обнаружили в телефоне дочери, и обратились в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали, выяснилось, что он незаконно пребывал на территории России.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Его поместили в изолятор временного содержания.