В АТОР назвали «нереалистичным» предложение по отмене системы «все включено»

По словам вице-президента Ассоциации Туроператоров России по выездному туризму, ни турецкие отельеры, ни путешественники не заинтересованы в отмене этого формата.

В АТОР назвали «нереалистичным» предложение по отмене системы «все включено». Об этом во вторник, 6 августа, сообщили «Известия» со ссылкой на вице-президента организации по выездному туризму Артура Мурадяна.

По его словам, ни турецкие отельеры, ни туристы не заинтересованы в отмене этого формата.

«Тема отмены all inclusive поднимается с периодичностью раз в квартал как внутри страны, так и за ее пределами», — напомнил он.

Чаще всего у выдвигающих эту инициативу нет реального влияния в туристической сфере и полномочий на ее изменения, отметил эксперт.