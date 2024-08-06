Шойгу: с середины июня ВСУ потеряли более 115 тысяч военных
Украина почти за два месяца лишилась 3-х тысяч единиц бронетехники.
С середины июня ВСУ потеряли более 115 тысяч военных. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Он также добавил, что Украина за почти два месяца лишилась 3-х тысяч единиц бронетехники. С 14 июня российские войска в ходе СВО заняли 420 кв. км территорий.
По словам Шойгу, Запад пытается любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать ВСУ возможность перегруппироваться, но Россия не верит их словам.