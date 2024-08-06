Рязанец Захар Петров вышел в полуфинал Олимпийских игр по гребному спринту

Рязанец Захар Петров вышел в полуфинал Олимпийских игр по гребному спринту. Об этом пишет региональное минспорта.

Отмечается, что воспитанник спортшколы олимпийского резерва «Лидер» вышел в полуфинал Олимпийских игр в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

В квалификационном заплыве Петров совместно с Алексеем Коровашковым преодолели дистанцию за 1 минуту 38 секунд 65 сотых, установив олимпийский рекорд.

Полуфинал начнется 8 августа в 12:20.