Рябков: Украина готовила покушение на Путина

По словам замглавы МИД РФ, покушение должно было состояться на параде в День ВМФ.

Украинские спецслужбы готовили покушение на президента России Владимира Путина и на министра обороны Андрея Белоусова. Об этом сообщил RT.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, покушение должно было состояться на параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге. Чиновник рассказал, что за несколько дней до парада Белоусов связался с главой Пентагона Ллойдом Остином и призвал его убедить Киев отказаться от планов.