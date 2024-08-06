Путин распространил выплаты в случае гибели в зоне СВО на сотрудников СК
Уточняется, что выплату будут осуществлять в равных долях жене или мужу, родителям и детям.
Президент России Владимир Путин распространил выплаты в пять миллионов рублей в случае гибели в зоне СВО на сотрудников Следкома РФ. Указ опубликован на сайте правовой информации.
В документе уточняется, что выплату будут осуществлять в равных долях жене (мужу), родителям и детям. Также Путин установил выплаты в три миллиона рублей в случаях, если сотрудник ведомства получит ранение в зоне СВО.