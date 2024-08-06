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Появились подробности массовой аварии в Шиловском районе
В результате происшествия два человека обращались за медпомощью.

Появились подробности массовой аварии в Шиловском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП случилось во вторник, 6 августа, на 266 километре автодороги М-5 «Урал» Шиловского района.

По предварительной информации, столкнулись автомобили «Рено Логан», «Лада Веста», «Пежо» и грузовик «Хино».

В результате происшествия водитель и пассажир «Рено» обращались за медпомощью.

Проводится проверка.