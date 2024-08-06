После атаки ВСУ погибла жительница Курской области

Также врио главы региона сообщил о том, что увеличилось число пострадавших.

После атаки ВСУ погибла жительница города Суджа Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Ранее он сообщал, что в Глушковском районе пострадали два человека, а в Судже ранения получили трое детей и двое взрослых.

«Позднее за медицинской помощью обратились еще трое суджан, среди которых один ребенок. Кроме того, 2 человека пострадали в Большесолдатском районе и 1 в Рыльском. Все они сейчас находятся в лечебных учреждениях», — написал Смирнов.