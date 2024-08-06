Порядка 3000 аварийных заявок отработали рязанские газовики с начала 2024 года

С начала 2024 года в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Рязанская область» поступило порядка 3000 аварийных заявок от жителей региона. Самыми частыми причинами вызова бригад «104» стали жалобы на запах газа в квартире и подъезде.

В ходе отработки вызовов специалисты компании выявляли и устраняли утечки газа на наружных и внутренних газопроводах, внутридомовом и внутриквартирном газовом оборудовании, а также другие неисправности в работе газовых приборов.

«Наша главная задача — организовать бесперебойное газоснабжение потребителей и безаварийную эксплуатацию газопроводов. Потребителям напоминаем, не стоит забывать о правилах безопасного использования газа в быту. Отправляясь в отпуск, выключите все газовые приборы и перекройте газ», — отметил начальник центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Владимир Григорьев.

В случае возникновения запаха газа или же неисправности газового оборудования следует незамедлительно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04, с мобильного — 104.