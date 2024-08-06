Подоляк заявил об усталости военных ВСУ на фронте
По словам советника Зеленского, усталость связана с «некачественными условиями», дефицитом оружия и ресурсов.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об усталости военных ВСУ на фронте. Об этом он рассказал в интервью телеведущей Наталье Влащенко.
«Люди устали от монотонной однообразности, причём она крайне отрицательная», — заявил Подоляк. По его словам, усталость связана с «некачественными условиями», дефицитом оружия и ресурсов.