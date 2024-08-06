Павел Малков обсудил реализацию в регионе федеральных проектов с министром строительства России

Встреча прошла в Москве в понедельник, 5 августа.

Павел Малков встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Об этом сообщил сайт облправительства.

Встреча прошла в Москве в понедельник, 5 августа.

На ней обсуждались вопросы реализации федеральных проектов нацпроекта «Жилье и городская среда». Особое внимание было уделено вводу нового жилья, благоустройству территорий и строительству социальных объектов. В том числе затронуты вопросы формирования нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» и реализации его мероприятий в регионах.

В 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустройство 30 общественных пространств в Рязанской области. Работы завершены на семи территориях.

«Комфортная городская среда — это направление, которому в нашей стране уделяется внимание не только со стороны региональной и федеральной власти, но и сами граждане показывают высокую активность и голосуют за пространства, которые будут благоустроены в будущем. В этом году 132,4 тысячи граждан отдали свои голоса за объекты благоустройства в Рязанской области.

Благодаря федеральному проекту создаются новые общественные и дворовые объекты в новых микрорайонах, но также обновляются уже привычные и любимые места для жителей. Новые парки, скверы и набережные позволяют повысить комфортность проживания людей, туристическую привлекательность территорий городов, а также создать дополнительные условия для развития бизнеса», — подчеркнул Ирек Файзуллин.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года, Рязанская область ежегодно принимает в нем участие. Завершены работы на девяти проектах-победителях из 11. В этом году от региона поступило шесть заявок из городов Рыбное, Спасск-Рязанский, Ряжск, Касимов, Кораблино и Скопин.

По данным Росстата, за шесть месяцев этого года в Рязанской области введено 266,3 тыс. кв. метров жилья. Было отмечено, что новые микрорайоны должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой в шаговой доступности — школами, детскими садами и поликлиниками.

«Благодаря решениям, которые принимаются на федеральном уровне, Рязанская область получает дополнительные возможности для развития. Успешно реализуются национальные проекты, активно используются инфраструктурные бюджетные кредиты. Люди видят позитивные изменения в городах и поселках, качество жизни меняется к лучшему, и это самое главное», — отметил губернатор Павел Малков.

Для развития инфраструктуры реализуются различные механизмы «Инфраструктурного меню». В 2023 году за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов были построены два детских сада в Рязани, еще по одному в Дядькове и в Рыбном. Также введен в эксплуатацию Западный канализационный коллектор в областном центре. В 2024 году идет строительство школы на 1100 мест в ЖК «Олимпийский» Рязани. Начато строительство детского сада на 115 мест в г. Рыбное. Завершается проектирование и в текущем году начнется строительство детского сада на 224 места в ЖК «Метропарк» в Рязани.

Малков доложил Файзуллину о реализации ключевых строительных проектов в регионе, в том числе о промежуточных результатах проведения экспертизы мостового перехода через реку Оку, начать строительство которого планируется в 2025 году. Проект моста-дублера сейчас находится в разработке. В рамках строительства, в том числе будут реконструированы несколько улиц Рязани.