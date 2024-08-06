Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 7 августа

По данным синоптиков, в регионе ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на среду, 7 августа. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, в регионе ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, местами туман. Днем местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.

Ветер северной четверти, 3-8 м/c. Днем местами возможны порывы до 10-15 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью +10, +15 градусов, днем +23, +28 градусов.