На жительницу Михайловского района завели дело из-за получения незаконных выплат
Женщина прописалась в одном из сел Чернобыльской зоны, однако на деле жила в пункте, не подвергшемся радиации.
На жительницу Михайловского района завели дело из-за получения незаконных выплат. Об этом сообщило региональное УМВД.
Участковый выяснил, что 33-летняя женщина зарегистрировалась в одном из сел Чернобыльской зоны. Однако на деле она постоянно жила в другом населенном пункте, не подвергшемся радиации.
Ущерб Пенсионному фонду РФ составил 71398 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.