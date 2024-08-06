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На Солнце произошли две мощнейшие вспышки класса Х
Первый взрыв зафиксировали на западном крае, уходящем от Земли, а второй — на восточном, где располагаются активные центры, которые движутся к Земле.

На Солнце произошли две мощнейшие вспышки класса Х. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева. По его словам, первый взрыв зафиксировали на западном крае, уходящем от Земли, а второй — на восточном, где располагаются активные центры, которые движутся к Земле.