Касимовский спортсмен Захар Петров вышел в полуфинал Олимпиады-2024 в Париже

В паре с Алексеем Коровашковым, каноист выиграл заезд. Двойка показала третье время всей квалификации — 1.38,65.

Касимовский спортсмен Захар Петров вышел в полуфинал Олимпиады-2024 в Париже. Об этом сообщил Sports.ru.

В паре с Алексеем Коровашковым, каноист выиграл заезд. Двойка показала третье время всей квалификации — 1.38,65. С лучшим результатом отобрались китайцы Лю Хао и Цзи Бовэнь — 1.37,40.

Всего в квалификации участвовали 13 дуэтов. Из них 4 (по 2 лучших в заезде) напрямую вышли в полуфинал, который пройдет 8 августа. Все остальные участники сегодня продолжат борьбу в четвертьфинале.