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Hurriyet: в турецких отелях предложили отменить систему «все включено»
В качестве решения предлагается рассмотреть выбор отдыхающими только нужных им услуг.

В турецких отелях предложили отменить систему «все включено». Об этом сообщила газета Hurriyet.

«Система „все включено“ стала важным выходом для нашего туристического движения, которое много лет находилось в процессе развития и прорыва. Результаты, которых мы достигли таким образом, неоспоримы. Однако в новом процессе, который мы переживаем спустя годы, ее необходимо обсудить заново», — отметил эксперт в туристической области Зафер Алкая.

Отмечается, что заинтересованные в развитии туризма стороны на протяжении многих лет жалуются на систему «все включено». Всем, кто получает выгоду от такого взаимодействия с туристами, необходимо присмотреться к новым возможностям. Сейчас самое время определить новую стратегию и превратить нынешнюю ситуацию в возможность для перемен, подчеркивает издание. В качестве решения предлагается рассмотреть выбор отдыхающими только нужных им услуг.

По мнению одного из туроператоров, Турция должна перейти на систему полупансиона.

В июле 2023 г. в Ассоциации туроператоров России подсчитали, что Турция в летнем сезоне потеряла 35-40% российских туристов по сравнению с 2019 г. из-за высоких цен. Средний чек поездки в Турцию прошлым летом по сравнению с доковидным 2019 г. вырос, по оценкам ассоциации, практически вдвое.