Галкин* опроверг информацию о возможном концерте Аллы Пугачевой в России
*признан в России иноагентом.
Шоумен Максим Галкин* опроверг информацию о возможном концерте Аллы Пугачевой в России. Об этом сообщило РИА Новости.
Ранее Telegram-канал Mash написал, что певица собирается дать в России сольный концерт до конца года. При этом источник отмечал, что заодно Пугачева попытается оспорить иноагентский статус Галкина.
Сам шоумен заявил, что это выдумки «от начала до конца».
*признан в России иностранным агентом