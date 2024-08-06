Галкин* опроверг информацию о возможном концерте Аллы Пугачевой в России

*признан в России иноагентом.

Шоумен Максим Галкин* опроверг информацию о возможном концерте Аллы Пугачевой в России. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что певица собирается дать в России сольный концерт до конца года. При этом источник отмечал, что заодно Пугачева попытается оспорить иноагентский статус Галкина.

Сам шоумен заявил, что это выдумки «от начала до конца».

*признан в России иностранным агентом