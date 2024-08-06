20-тысячным обладателем карты «Добрыня Рязанский» стала многодетная мать из Рязани

Проект единой цифровой карты «Добрыня Рязанский» встретил годовой рубеж отметкой в 20 тысяч обладателей. Юбилейным получателем стала многодетная рязанка Наталья Гулькина, которая оформила свою карту вместе с дочерью-школьницей.

«Темпы развития главной цифровой экосистемы региона достойные. Об этом свидетельствует и Национальная премия за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства „Умный город“, которой „Добрыня Рязанский“ был удостоен весной этого года», — отметил в своем Telegram-канале зампред областного правительства Артем Никитин.

По его словам, за год по цифровой карте внутри региона проехали более миллиона пассажиров, при этом каждая 20-я поездка — льготная. С 1 апреля Единая цифровая карта стала работать и в муниципальных образованиях Рязанской области. Теперь все 38 районных перевозчиков, обслуживающих пригородные и межмуниципальные маршруты, обеспечили свой автопарк автоматизированной системой оплаты проезда.

Двадцатитысячную обладательницу поздравили гендиректор компании «Ресурсы партнеров Рязань» Елена Захарова — оператор проекта и управляющий банка ВТБ по Рязанской области Лариса Прокопова — его партнер.

Как рассказала Елена Захарова, за время работы «Добрыни Рязанского» к нему присоединили девять сервисов. Самым высоким спросом карта пользуется среди льготных категорий граждан — пенсионеров и школьников. Она отметила, что карту можно использовать для льготного проезда на общественном транспорте, как читательский билет в Горьковской библиотеке, пропуск в рязанские вузы, недавно добавилась функция ключа от домофона в новых современных домах.

«Наша семья — многодетная, получает пакет различных соцльгот. Сейчас проще всего это делать через единую цифровую карту, поэтому я пошла оформлять „Добрыню Рязанского“ для себя и дочери Екатерины и неожиданно для себя стала двадцатитысячным клиентом. Мы всей семьей много ездим на общественном транспорте, поэтому в ходу она точно будет. Плюс к этому дочка — школьница, у них много школьных экскурсий и поездок. Мы считаем, что это очень удобно — одна карта заменяет несколько документов», — рассказала Наталья Гулькина.

Управляющий банка ВТБ по Рязанской области Лариса Прокопова подтвердила повышенный спрос на цифровую карту «Добрыня Рязанский». По ее словам, каждый день в их банке оформляется 20-30 новых пользователей. Карту можно оформить в одном из отделений, а также в онлайн-формате, который банк внедрил с учетом планов по повышению сервисности своих клиентов.

Как сообщает оператор проекта, наиболее активно карта используется в транспорте. Впрочем, держатели все чаще используют ее и для получения различных льгот, пособий, пенсии, активно расплачиваются ей в предприятиях торговли и сферы услуг. На сегодняшний день «Добрыня Рязанский» стал электронным ключом к 73 культурным, спортивным и туристическим объектам Рязанской области.