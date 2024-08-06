17-летний мотоциклист погиб после ДТП под Рязанью

Отмечается, что подросток скончался в медучреждении.

17-летний мотоциклист погиб после ДТП под Рязанью. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Отмечается, что подросток скончался в медучреждении.

Напомним, авария произошла на 509 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» 4 августа. В УМВД сообщили, что 49-летний рязанец на Lada Largus столкнулся с мотоциклом «Твинаер», которым управлял 17-летний житель Рязанского района.