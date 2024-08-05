Задержали директора парка «Патриот» и замначальника по инновационному развитию Минобороны

По данным издания, мужчины причастны к хищению денег, выделенных на обеспечение деятельности парка и конгрессно-выставочного центра.

Задержали руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом пишет Baza.

По данным издания, мужчины причастны к хищению денег, выделенных на обеспечение деятельности парка и конгрессно-выставочного центра.