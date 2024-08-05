В Верховной Раде призвали заблокировать Telegram

По словам депутата Никиты Потураева, это связано с тем, что власти не могут регулировать мессенджер.

В Верховной Раде призвали заблокировать Telegram. Об этом сообщила «Газета.ру».

По словам депутата Никиты Потураева, это связано с тем, что власти не могут регулировать мессенджер. Нардеп посчитал серьезной угрозой нацбезопасности тот факт, что нет контактов с руководством Telegram, который используют около 80% украинских жителей. Потураев также утверждает, что мессенджер якобы остается аффилированным с Россией и под влиянием ее спецслужб.