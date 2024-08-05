В Тюменской области мужчина зарезал сожителя матери

В Тюменской области мужчина убил сожителя матери, а оружие выкинул в болото. Об этом сообщил портал URA.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

«В ночь на 2 августа 39-летний житель Уватского района, испытывая неприязнь к 59-летнему сожителю своей матери, вооружившись ножом, пришел в дом, где проживал потерпевший совместно с родительницей фигуранта уголовного дела. Злоумышленник нанес жертве удар в шею, от которого мужчина скончался», — рассказали в ведомстве.

После этого, по информации управления, мужчина выкинул нож в болото и пытался сбежать. Однако его задержали. Вскоре мужчине выберут меру пресечения, а следователи проводят экспертизы.