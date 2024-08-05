В Спасске-Рязанском инвестор начал работы по благоустройству воинской части

В Спасске-Рязанском инвестор начал работы по благоустройству воинской части.

Жителям представили схему размещения объектов, которые предусмотрены инвестиционным соглашением.

Подрядчик создаст благоустроенное пространство с парковой зоной, спортивными площадками, которые будут доступны для всех.

В соседнем от Никольского храма здании планируют разместить Воскресную Православную школу.

Согласно документации, минимальный объем вложений — 161 млн рублей, создание 30 рабочих мест.