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В Ряжске пьяного водителя мопеда арестовали на 10 суток
У нарушителя также не было водительского удостоверения.

В Ряжске пьяного водителя мопеда арестовали на 10 суток. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области.

Инцидент произошел 2 августа. Инспекторы остановили мопед под управлением 33-летнего мужчины, у которого нет водительского удостоверения. Также от ряжца исходил запах алкоголя.

Полицейские отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Прибор показал 1,674 мг/л.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП, суд назначил наказание в виде административного ареста сроком 10 суток.