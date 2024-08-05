В Рязанской области пройдут рейды «Ремни безопасности»

Мероприятия проводит региональная Госавтоинспекция.

В Рязанской области пройдут рейды «Ремни безопасности». Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Мероприятия пройдут в понедельник, 5 августа. Их проведут сотрудники Госавтоинспекции. Рейды направлены на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей и пассажиров.

Госавтоинспекция напомнила, что управление автомобилем водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а также перевозка непристегнутых пассажиров, влечет наложение штрафа в размере одной тысячи рублей.