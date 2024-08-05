В Рязани задержали наркокурьера из Подмосковья

По информации оперативников, ранее судимый мужчина приехал в Рязань по заданию нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков и поселился в арендованной квартире.

В Рязани задержали наркокурьера из Московской области. Об этом сообщило региональное УМВД.

При проведении мероприятий сотрудники УНК УМВД совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району Рязани и при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии задержали 29-летнего жителя Подмосковья. По данным оперативников, мужчина, ранее судимый за побои, причинение тяжкого вреда здоровью и кражи, приехал в Рязань по заданию нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков и поселился в арендованной квартире.

При осмотре жилища полицейские изъяли 345 граммов производного N-метилэфедрона, а также набор наркодилера — полимерные материалы и электронные весы для упаковки и взвешивания зелья.

Полицейские узнали, что мужчине отводилась роль оптового курьера. Через тайники он получал партии наркотиков, делил на части, расфасовывал и сбывал бесконтактным способом. Приобретателями небольших оптовых партий являлись розничные дилеры. На мужчину завели уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу.

Полицейские установили места, где мужчина успел сделать «закладки». На улице Путевой, проезде Шабулина и Московском шоссе были обнаружены три упаковки с «синтетикой» общей массой 147 г. Таким образом, совокупный вес изъятого наркотика вырос до 618 г. Расследование уголовного дела продолжается.