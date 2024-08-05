Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
25°
Втр, 06
25°
Срд, 07
26°
ЦБ USD 85.7 -0.08 03/08
ЦБ EUR 92.83 -0.02 03/08
Нал. USD 86.25 / 86.00 05/08 13:55
Нал. EUR 94.55 / 95.00 05/08 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Зеленые пеньки. Зачем Рязани беспощадное кронирование деревьев
Эксперт-эколог Российского экологического общества и НП...
2 августа 12:28
2 625
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max в Регионе 62: Идеальный Выбор для Ак...
Этот кроссовер создан для тех, кто ценит комфорт, безоп...
31 июля 13:30
2 829
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Чери Регион 62: Ваш идеальный...
Chery снова удивляет автолюбителей, представляя обновле...
29 июля 17:05
3 969
Жителям Заокского на слушаниях по новому плану земель предоставили док...
Сельчане высказались против нового проекта землеустройс...
29 июля 16:14
4 181
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани задержали наркокурьера из Подмосковья
По информации оперативников, ранее судимый мужчина приехал в Рязань по заданию нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков и поселился в арендованной квартире.

В Рязани задержали наркокурьера из Московской области. Об этом сообщило региональное УМВД.

При проведении мероприятий сотрудники УНК УМВД совместно с коллегами из отдела МВД России по Московскому району Рязани и при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии задержали 29-летнего жителя Подмосковья. По данным оперативников, мужчина, ранее судимый за побои, причинение тяжкого вреда здоровью и кражи, приехал в Рязань по заданию нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков и поселился в арендованной квартире.

При осмотре жилища полицейские изъяли 345 граммов производного N-метилэфедрона, а также набор наркодилера — полимерные материалы и электронные весы для упаковки и взвешивания зелья.

Полицейские узнали, что мужчине отводилась роль оптового курьера. Через тайники он получал партии наркотиков, делил на части, расфасовывал и сбывал бесконтактным способом. Приобретателями небольших оптовых партий являлись розничные дилеры. На мужчину завели уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу.

Полицейские установили места, где мужчина успел сделать «закладки». На улице Путевой, проезде Шабулина и Московском шоссе были обнаружены три упаковки с «синтетикой» общей массой 147 г. Таким образом, совокупный вес изъятого наркотика вырос до 618 г. Расследование уголовного дела продолжается.