В России создадут единую платформу для защиты от мошенников
Отмечается, что разработкой занимается Минцифры. В работе платформы примут участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства.
В России создадут единую платформу для защиты от мошенников. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.
Отмечается, что разработкой занимается Минцифры. В работе платформы примут участие правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и ведомства.
Проект позволит оперативно противодействовать как злоумышленникам в интернете, так и телефонным мошенникам.