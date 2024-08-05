В Приамурье в ДТП на трассе погибли четыре человека
В Приамурье в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Авария произошла на 1056 километре трассы «Чита — Хабаровск».
Между собой столкнулись Toyota Harrier и Renault Kaptur. В результате погибли водитель Renault и два его пассажира — мужчина и женщина. Водитель Toyota доставлен в больницу. Пассажирка погибла на месте.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход и результаты расследования дела контролируются прокуратурой.