В Приамурье в ДТП на трассе погибли четыре человека

В Приамурье в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла на 1056 километре трассы «Чита — Хабаровск».

Между собой столкнулись Toyota Harrier и Renault Kaptur. В результате погибли водитель Renault и два его пассажира — мужчина и женщина. Водитель Toyota доставлен в больницу. Пассажирка погибла на месте.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Ход и результаты расследования дела контролируются прокуратурой.